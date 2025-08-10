El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 30 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 30 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo a un 40% durante la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que contribuirá a un día placentero. La combinación de temperaturas cálidas y baja humedad hará que sea un momento propicio para disfrutar de paseos por la costa o actividades recreativas en los parques locales.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que rondarán entre 2 y 11 km/h, predominando la dirección del sur y suroeste. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas del día, proporcionando una brisa refrescante que hará más llevadero el calor. No se esperan rachas fuertes, lo que significa que no habrá inconvenientes para quienes deseen salir a navegar o practicar deportes acuáticos en la ría.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que garantiza que no habrá sorpresas en forma de lluvia. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día soleado sin la preocupación de que el tiempo cambie repentinamente.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá alrededor de las 21:42. La noche se presentará fresca, ideal para paseos nocturnos o cenas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy es perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará de este día una experiencia memorable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.