El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, en Meis se espera un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un mínimo de 22 grados en las horas más frescas de la tarde.

A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá estable, con valores que rondarán los 25 grados. A medida que el sol se eleva, se prevé un ligero descenso, llegando a los 24 grados hacia el mediodía. La tarde será cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 27 y 29 grados, alcanzando su punto máximo en torno a las 13:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, se espera que las temperaturas comiencen a descender nuevamente, situándose en torno a los 25 grados hacia las 19:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, los niveles de humedad se situarán alrededor del 58%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 75% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento moderado ayudará a mitigar un poco el calor, proporcionando un alivio en las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es perfecto para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para disfrutar del verano. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.