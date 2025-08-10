El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Meaño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales, antes de estabilizarse en torno a los 25 grados por la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 79% hacia el final del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, la combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 12 y 18 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante del calor. Las ráfagas máximas de viento alcanzarán hasta 28 km/h en las horas más activas del día, especialmente en la tarde.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas. La ausencia de nubes también permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, por lo que se recomienda el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:43. En resumen, el tiempo en Meaño para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 23 grados entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 22 grados hasta las 05:00, y luego se estabilice en 21 grados durante las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un momento propicio para disfrutar de la naturaleza o realizar paseos.

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 26 grados . Este rango térmico es ideal para quienes planean pasar el día en la playa o realizar excursiones por la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.