El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, se presenta en Lalín con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a ascender, alcanzando los 24 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 37 grados a las 15:00. Este aumento en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Lalín que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Con un 73% al inicio del día, la humedad irá disminuyendo gradualmente, alcanzando un 59% a las 23:00. Esta disminución en la humedad puede hacer que el calor se sienta un poco más llevadero a medida que avanza la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 10 y 21 km/h en las primeras horas, aumentando a 27 km/h a las 00:00. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará, con ráfagas que alcanzarán hasta 36 km/h en la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvia y el cielo despejado son ideales para actividades recreativas y eventos al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado y cálido. Con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado, se aconseja a los residentes que tomen precauciones ante el calor y aprovechen las condiciones favorables para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.