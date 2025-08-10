El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 24 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 10:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados.

A medida que avance el día, la temperatura irá disminuyendo ligeramente, alcanzando los 22 grados hacia la tarde. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 59% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 79% por la noche. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día, aunque la brisa marina ayudará a mitigar el efecto del calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 7 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hacia la tarde y la noche, el viento cambiará de dirección, pasando a soplar desde el suroeste, lo que podría traer consigo un ligero aumento en la sensación de frescura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos por la playa o actividades deportivas, podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. Sin embargo, hacia la tarde, se podría presentar bruma y niebla en algunas áreas, especialmente en las zonas costeras, lo que podría reducir la visibilidad en ciertos momentos.

En resumen, el tiempo en A Illa de Arousa para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento moderado. Se recomienda a los residentes y visitantes aprovechar el buen tiempo, manteniendo siempre la precaución ante posibles cambios en la visibilidad por la bruma en horas de la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 23 grados entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 22 grados hasta las 05:00, y luego se estabilice en 21 grados durante las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 24 grados . A primera hora, se espera una temperatura de 24 grados, que irá descendiendo gradualmente a medida que avanza el día, alcanzando los 22 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27 grados en la tarde, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.