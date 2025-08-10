El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

Hoy, 10 de agosto de 2025, A Guarda se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con predominancia de niebla y bruma a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la presencia de niebla, especialmente en las horas más tempranas, donde se registrarán periodos de niebla densa. A medida que avance la jornada, se espera que la bruma se haga más evidente, aunque la niebla persistirá en varios momentos.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. La temperatura más baja se registrará en la mañana, con 19 grados, aumentando gradualmente hasta llegar a los 27 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, rondando entre el 44% y el 77%. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más cálida de lo que realmente es, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste y el sur, con velocidades que variarán entre 4 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con la alta humedad. A medida que avance el día, el viento disminuirá en intensidad, lo que podría contribuir a una sensación más estancada y calurosa en la tarde.

No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la niebla y la bruma, no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los conductores tengan precaución debido a la baja visibilidad en las primeras horas de la mañana.

El amanecer se producirá a las 07:38 y el ocaso a las 21:42, lo que proporcionará un día largo para disfrutar de las actividades veraniegas, aunque con la advertencia de que la niebla puede hacer que algunas horas sean menos agradables. En resumen, A Guarda experimentará un día cálido y húmedo, con niebla y bruma predominantes, ideal para quienes disfrutan de un tiempo más suave, pero con la necesidad de estar atentos a las condiciones de visibilidad.

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Oia se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un espléndido día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas más cálidas.

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 31 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Tomiño se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia hasta el ocaso, que se espera para las 21:42. Esta situación meteorológica es ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.