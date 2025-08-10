El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Gondomar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 22 y 27 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando su máxima a media tarde, cuando se espera que el termómetro marque 27 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, lo que contribuirá a una sensación térmica confortable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad podría aumentar hacia la tarde, alcanzando un 64% en horas cercanas al ocaso.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, puede ser notable en áreas abiertas, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones si planean actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Gondomar pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La ausencia de lluvia también permitirá que los eventos programados en la localidad se desarrollen sin inconvenientes.

El amanecer se producirá a las 07:37, ofreciendo una hermosa vista matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:42, brindando una larga jornada de luz solar. Este es un día ideal para disfrutar de paseos por el campo, picnics en los parques o simplemente relajarse en el jardín.

En resumen, Gondomar disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.