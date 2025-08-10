El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

Hoy, 10 de agosto de 2025, A Estrada disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados entre las 05:00 y las 07:00. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 33 grados a las 14:00 y 15:00, antes de descender gradualmente hacia la tarde y la noche.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% a la medianoche y disminuyendo a un 55% hacia las 21:00. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas pico del día. Sin embargo, la brisa suave que se espera ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará principalmente desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 15 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se producirán entre las 13:00 y las 15:00, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría ser un factor refrescante en las horas más calurosas. A medida que el día avance, el viento disminuirá, con velocidades más suaves hacia la tarde y la noche.

No se prevé ninguna precipitación a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes. La puesta de sol se producirá a las 21:42, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día soleado y cálido.

En resumen, A Estrada experimentará un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un momento perfecto para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.