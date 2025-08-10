El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Cuntis se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados entre las 05:00 y las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados a las 14:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 60%, aumentando hasta un 77% en la mañana. Sin embargo, a medida que el sol calienta el ambiente, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 43% por la tarde, lo que contribuirá a que la sensación de calor sea más llevadera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h durante la mañana. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el oeste y su velocidad se mantendrá en torno a los 10 km/h, lo que ayudará a refrescar el ambiente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los habitantes de Cuntis pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el ocaso programado para las 21:43, los residentes podrán disfrutar de una larga jornada de luz solar, ideal para paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en los espacios verdes de la localidad. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves hace de este día una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza natural de Cuntis y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.