El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Catoira se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad sin interrupciones. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 30 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 30 grados. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados, descendiendo ligeramente a medida que avanza el día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 65% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 47% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 11 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más tranquila y placentera.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos, picnics o actividades deportivas, no se verán afectados por el tiempo. La ausencia de lluvia también permitirá que el suelo se mantenga seco, ideal para disfrutar de la naturaleza en su esplendor.

El orto se producirá a las 07:35 y el ocaso a las 21:43, lo que brinda a los habitantes de Catoira una amplia ventana de luz natural para disfrutar de sus actividades diarias. En resumen, el tiempo de hoy promete ser ideal para disfrutar de un día soleado y cálido, perfecto para salir y aprovechar al máximo lo que la localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.