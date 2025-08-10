El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, A Cañiza disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en torno a los 25 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 24 grados a la 01:00. A medida que avance el día, las temperaturas continuarán su descenso, alcanzando los 22 grados a las 03:00 y 21 grados a las 04:00.

Durante la mañana, el termómetro se estabilizará en torno a los 21 grados, con un leve aumento a 22 grados hacia las 09:00. A partir de entonces, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 25 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 33 grados entre las 14:00 y las 16:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 52% y el 75%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas más cálidas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noreste y el este, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. A partir de las 14:00, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 36 km/h desde el suroeste, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que los residentes de A Cañiza pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y la presencia de cielos despejados hacen de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en el jardín.

El ocaso se producirá a las 21:41, marcando el final de un día soleado y cálido. Con temperaturas que comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, se espera que la humedad aumente ligeramente, pero sin llegar a niveles incómodos. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del verano en A Cañiza, con un tiempo ideal para actividades al aire libre y momentos de esparcimiento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.