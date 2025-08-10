El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Cangas se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un mínimo de 22 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 75% hacia el final de la jornada. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico, especialmente en la tarde, cuando la temperatura se eleva a su máximo de 28 grados. Sin embargo, la brisa suave que se espera ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h, especialmente en las zonas más expuestas. Esta brisa del este no solo contribuirá a la sensación de frescura, sino que también será ideal para actividades al aire libre, como paseos por la costa o excursiones en la naturaleza.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Cangas podrán disfrutar de un día sin preocupaciones por la lluvia. Las probabilidades de precipitación son nulas, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como ir a la playa, practicar deportes o simplemente pasear por el hermoso entorno natural que rodea la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los amantes de la astronomía disfruten de un espectáculo estelar sin la interferencia de nubes. La puesta de sol se producirá a las 21:43, ofreciendo un hermoso espectáculo de colores en el horizonte.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero. Es un día perfecto para aprovechar al máximo el verano.

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la mañana hasta alcanzar los 22 grados a las 04:00 horas.

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 30 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 30 grados a la 1 de la tarde.

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, en Vigo se espera un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, con una visibilidad óptima que invitará a los vigueses a salir y aprovechar las actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un momento ideal para disfrutar de la playa o realizar paseos por la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.