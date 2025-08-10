El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 23 grados entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 22 grados hasta las 05:00, y luego se estabilice en 21 grados durante las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa también será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 59% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 75% a las 07:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación de calor más confortable. A las 09:00, se espera que la humedad baje a un 72%, y se mantendrá en torno al 66% durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 18 km/h. A las 10:00, se registrará una racha máxima de 30 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas de la tarde. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 31 km/h en las horas de la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes y visitantes de Cambados podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 12:00, con un valor de 26 grados, y se mantendrá en torno a los 24 grados durante la tarde.

El ocaso se producirá a las 21:43, ofreciendo una hermosa puesta de sol que culminará un día de clima ideal para disfrutar de la belleza natural de Cambados. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, hoy es un día perfecto para pasear por sus calles, disfrutar de la gastronomía local o simplemente relajarse al aire libre.

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 24 grados . A primera hora, se espera una temperatura de 24 grados, que irá descendiendo gradualmente a medida que avanza el día, alcanzando los 22 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un momento propicio para disfrutar de la naturaleza o realizar paseos.

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27 grados en la tarde, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

