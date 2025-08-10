El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 21 grados a las 03:00 y 20 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura se estabilizará en 20 grados, manteniéndose en este nivel hasta las 06:00. A partir de las 07:00, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 19 grados, que se mantendrá hasta las 08:00. Durante la mañana, la temperatura comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 24 grados a las 10:00. El mediodía traerá consigo un aumento significativo, con temperaturas que alcanzarán los 27 grados a las 11:00 y 29 grados a las 12:00.

La tarde será cálida, con un pico de 32 grados a las 14:00, seguido de una ligera disminución a 31 grados a las 15:00. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a 30 grados a las 16:00 y 29 grados a las 17:00. La temperatura seguirá bajando, alcanzando los 28 grados a las 18:00 y 27 grados a las 19:00. Al caer la noche, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 26 grados a las 20:00, 25 grados a las 21:00 y finalmente 23 grados a las 22:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en 61% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 75% a las 23:00. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas del día. En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 16 y 19 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza el día, con ráfagas que alcanzarán hasta 35 km/h a las 04:00. A lo largo de la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que rondarán entre 3 y 12 km/h.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. En resumen, Caldas de Reis vivirá un día ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.