El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, se presenta con condiciones meteorológicas favorables para Barro. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 21 grados a las 06:00 y manteniéndose en ese nivel hasta las 08:00. A partir de las 09:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 23 grados a las 09:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a un máximo de 31 grados a las 14:00. Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán cálidas, oscilando entre 30 y 29 grados hasta las 17:00, y comenzarán a descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 58% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 76% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 63% a las 10:00 y bajando a un 50% hacia las 13:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 20 km/h a las 00:00 y 01:00. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, alcanzando picos de hasta 27 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Barro podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La salida del sol se producirá a las 07:35 y el ocaso será a las 21:42, brindando un extenso periodo de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, se anticipa un día cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Barro.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.