El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura inicial de 25 grados que irá descendiendo ligeramente a medida que avancen las horas. Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo hasta un 56% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que la jornada sea más placentera para los residentes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se anticipa una brisa suave predominante del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría ofrecer un alivio refrescante en los momentos de mayor calor. Esta combinación de viento y temperaturas agradables hará que el tiempo sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, hacia la noche, se espera que la temperatura descienda a unos 22 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada templada y agradable.

La puesta de sol se producirá a las 21:42, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. Con un cielo despejado, los colores del ocaso prometen ser vibrantes y dignos de admirar. En resumen, el día de hoy en Baiona se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del verano en su máxima expresión, con un tiempo ideal para actividades al aire libre y momentos de relajación en la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Gondomar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 22 y 27 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando su máxima a media tarde, cuando se espera que el termómetro marque 27 grados.

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales, antes de volver a bajar hacia la tarde.

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Oia se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un espléndido día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas más cálidas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.