El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, As Neves se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00, y continuando su descenso hasta alcanzar los 22 grados a las 04:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. A primera hora, la humedad se situará en un 51%, aumentando hasta un 70% a las 05:00. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 36% a las 18:00 y un 24% a las 15:00, lo que contribuirá a que la sensación de calor sea más intensa durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 14 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a 19 km/h a las 09:00. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 45 km/h en las horas más cálidas. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el transcurso del día. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo seco y soleado permitirá disfrutar de un día sin interrupciones.

El orto se producirá a las 07:35 y el ocaso a las 21:41, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en As Neves para hoy será cálido y soleado, ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.