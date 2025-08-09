El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

Hoy, 9 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que invita a los residentes y visitantes a aprovechar al máximo las actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 32 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 32 grados. Este calor será ideal para disfrutar de la playa o realizar paseos por el entorno natural de la localidad.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 46% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y usar protector solar, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 11 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Este viento también será favorable para los amantes de los deportes acuáticos, ya que las condiciones serán propicias para la navegación y el surf.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Las condiciones climáticas son perfectas para organizar picnics, excursiones o simplemente relajarse en la playa.

El amanecer se producirá a las 07:35 y el ocaso será a las 21:45, lo que brinda una amplia ventana de tiempo para disfrutar de la luz del día. Con un tiempo tan favorable, Vilanova de Arousa se presenta como un destino atractivo para quienes buscan escapar del bullicio de la ciudad y disfrutar de la belleza natural de la costa gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 32°C durante la tarde, lo que sugiere un día caluroso, ideal para disfrutar de la playa o realizar paseos por el entorno natural.

Hoy, 9 de agosto de 2025, Ribadumia disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 34 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 34 grados. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas del día, pero rápidamente irán en aumento.

Hoy, 9 de agosto de 2025, Vilagarcía de Arousa disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 32 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. Se espera que la temperatura más alta se registre alrededor de las 16:00 horas, cuando el termómetro podría llegar a los 32 grados, ofreciendo un tiempo cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.