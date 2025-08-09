El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a las 02:00 y 21 grados a las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso, alcanzando los 20 grados a las 04:00 y 19 grados a las 05:00.

A partir de las 06:00, la temperatura se estabilizará en 19 grados, manteniéndose en este rango hasta las 07:00. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 24 grados a las 10:00 y subiendo rápidamente hasta los 27 grados a las 11:00. El pico de calor se registrará entre las 14:00 y las 16:00, con temperaturas que alcanzarán los 34 y 35 grados, respectivamente. A partir de las 17:00, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 36 grados antes de bajar a 35 grados a las 18:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% a las 00:00 y disminuyendo gradualmente a un 61% a las 10:00. Sin embargo, se espera que la humedad aumente nuevamente hacia la tarde, alcanzando un 49% a las 21:00. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección sur y su velocidad aumentará, alcanzando hasta 23 km/h en las horas de mayor calor. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Vilaboa pueden disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares. Con un ocaso previsto para las 21:44, la jornada se cerrará con un cielo despejado, perfecto para disfrutar de una tranquila noche de verano.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 32 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades en la playa o paseos por el entorno natural.

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 grados a las 02:00 y 03:00 horas, y llegando a un mínimo de 19 grados entre las 05:00 y 07:00 horas.

Hoy, 9 de agosto de 2025, Soutomaior disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el tiempo se presentará ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas y que irán descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 21 grados a las 03:00 horas. A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 37 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.