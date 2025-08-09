El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 16 grados a las 06:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 32 grados a las 16:00, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 75% y disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 41% hacia las 15:00. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la combinación de sol y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h a las 23:00. Este viento moderado puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día completamente soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre o eventos sociales.

Con el sol saliendo a las 07:32 y poniéndose a las 21:43, los habitantes de Vila de Cruces podrán disfrutar de una larga jornada de luz natural. Es un día perfecto para salir a disfrutar de la naturaleza, realizar excursiones o simplemente relajarse en el jardín. En resumen, el tiempo de hoy en Vila de Cruces se presenta como una oportunidad para disfrutar de un día espléndido, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Hoy, 9 de agosto de 2025, A Estrada disfrutará de un día completamente despejado, con cielos claros que se mantendrán a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, permitiendo que los residentes y visitantes aprovechen al máximo las actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante las primeras horas de la mañana, alcanzando los 19 grados a las 02:00 y 03:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados a las 17:00 horas.

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Lalín, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen aprovechar el buen tiempo.

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Silleda se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.