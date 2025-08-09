El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados en las horas siguientes. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 30 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas, momento en el que se registrará el pico térmico del día. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 27 grados hacia las 22:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% a medianoche y disminuyendo a un 51% hacia el final de la jornada. Esta combinación de temperaturas cálidas y humedad moderada puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h, predominando direcciones del sureste y noreste. Este viento ligero contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco, especialmente en las zonas costeras, donde la brisa marina puede ofrecer un alivio del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos por la playa o actividades en parques, son totalmente viables y recomendables. La ausencia de lluvia y el cielo despejado también brindan una excelente oportunidad para disfrutar de la puesta de sol, que se producirá a las 21:44 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea placentera.

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Cangas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas y descenderán ligeramente a 21 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 20 grados, manteniéndose en este rango durante gran parte de la jornada.

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 32 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades en la playa o paseos por el entorno natural.

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Mos disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 34°C en las horas más cálidas de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente cálido, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.