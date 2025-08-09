El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Valga se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a las 02:00 y 03:00 horas, antes de estabilizarse en 18 grados a las 04:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 34 grados hacia las 17:00 horas, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, comenzando en un 79% y alcanzando un pico del 97% a las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 54% hacia las 21:00 horas. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h entre las 09:00 y 11:00 horas. Este viento fresco podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Valga pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el ocaso programado para las 21:44 horas, los habitantes de Valga podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol tras un día despejado. La combinación de temperaturas cálidas, baja probabilidad de lluvia y un cielo despejado hace de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una reunión familiar o simplemente relajarse en el jardín. Es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a media mañana y alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde.

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Catoira se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en torno a los 20 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas del día.

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, se presenta en Pontecesures con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.