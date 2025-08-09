El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 35 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 64% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la humedad hacia la tarde, alcanzando un 51% al final del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, predominando direcciones del noreste y del sur. Durante la mañana, el viento será más ligero, pero se intensificará ligeramente por la tarde, lo que podría ofrecer un alivio ante el calor. Las ráfagas máximas se registrarán en torno a los 22 km/h, especialmente en las horas centrales del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Tui podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes que rodean la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 21:43, brindando una oportunidad perfecta para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, pasear por el centro de la ciudad o simplemente relajarse en un parque.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Gondomar disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad de manera constante. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 31 grados. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados, descendiendo ligeramente a 20 grados en las primeras horas de la tarde, antes de volver a subir.

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, O Porriño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en torno a los 23 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a medida que avanza la madrugada.

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 36°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento de temperatura es característico de la época estival, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones para evitar golpes de calor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.