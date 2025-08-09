El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados en las primeras horas del día, y alcanzando un máximo de 34 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación térmica más cómoda. A medida que avance la jornada, la humedad se situará en torno al 37% por la tarde, lo que es ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del sur, con ráfagas que alcanzarán hasta 21 km/h en las horas más cálidas del día. Esto puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura. Las condiciones de viento serán más suaves por la mañana, con velocidades de entre 4 y 6 km/h, aumentando a medida que el día avanza.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un picnic en uno de los hermosos espacios verdes de la localidad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un pronóstico de 34 grados a las 17:00 horas. Sin embargo, por la noche, se espera un descenso gradual de la temperatura, que caerá a 28 grados hacia las 23:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para aprovechar el verano y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.