El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

Hoy, 9 de agosto de 2025, Soutomaior disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el tiempo se presentará ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas y que irán descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 21 grados a las 03:00 horas. A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 37 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% a las 00:00 horas y disminuyendo gradualmente a un 34% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades significativas. Sin embargo, se recomienda a los residentes y visitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Las ráfagas máximas de viento alcanzarán hasta 21 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento suave será ideal para actividades recreativas, como paseos en bicicleta o caminatas por los hermosos paisajes de Soutomaior.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que hoy será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre. Los residentes pueden planificar picnics, excursiones o simplemente disfrutar de un día de descanso en sus jardines o parques locales.

Con el orto a las 07:35 y el ocaso a las 21:43, los habitantes de Soutomaior tendrán muchas horas de luz solar para aprovechar. En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del verano en su máxima expresión, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que el día sea aún más placentero.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 grados a las 02:00 y 03:00 horas, y llegando a un mínimo de 19 grados entre las 05:00 y 07:00 horas.

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a las 02:00 y 21 grados a las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso, alcanzando los 20 grados a las 04:00 y 19 grados a las 05:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.