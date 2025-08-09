El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Silleda se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 22 grados a las 10:00 horas, y continúe aumentando hasta llegar a un máximo de 34 grados a las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la madrugada con un 78%, irá disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 67% a las 10:00 horas y bajando hasta un 44% hacia las 20:00 horas. Esta combinación de calor y baja humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 31 km/h desde el norte entre las 17:00 y 18:00 horas. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 5 y 10 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. Esto puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes y visitantes de Silleda pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el campo.

El amanecer se producirá a las 07:32 horas y el ocaso a las 21:43 horas, lo que brinda una amplia ventana para disfrutar de la luz del día. En resumen, Silleda disfrutará de un día soleado y cálido, perfecto para aprovechar al máximo el verano.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Forcarei se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 16 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Lalín, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen aprovechar el buen tiempo.

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 16 grados a las 06:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 32 grados a las 16:00, lo que sugiere un día cálido y soleado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.