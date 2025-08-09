El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la costa gallega. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 32 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 46% por la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de la jornada sin incomodidades. Es recomendable que los visitantes y residentes se mantengan hidratados y utilicen protector solar, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte con velocidades que variarán entre 14 y 26 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría ofrecer un alivio refrescante del calor. Este viento también podría ser favorable para los amantes de los deportes acuáticos, como el windsurf y la vela, que encontrarán condiciones propicias en la ría de Pontevedra.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no hay riesgo de chubascos, lo que es ideal para quienes planean pasar el día en la playa o realizar excursiones por la naturaleza. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de un día de sol en las playas de Sanxenxo, donde se espera una gran afluencia de turistas.

La salida del sol se producirá a las 07:35 y se pondrá a las 21:44, lo que brinda muchas horas de luz para aprovechar al máximo el día. Con un tiempo tan favorable, Sanxenxo se convierte en un destino atractivo para disfrutar de la belleza de la costa gallega, así como de su gastronomía y cultura local. En resumen, hoy es un día perfecto para disfrutar de todo lo que esta hermosa localidad tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Bueu se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 31 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades en la playa o paseos por el entorno natural.

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Marín se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 35 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 35 grados a las 17:00 horas. Este calor será ideal para actividades en la playa o paseos por el puerto, aunque se recomienda mantenerse hidratado y usar protector solar.

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, en Meaño se espera un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.