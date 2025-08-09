El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 18 grados a las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados a las 16:00, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 65% a las 00:00 y disminuyendo hasta un 30% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. Por la tarde, la combinación de altas temperaturas y baja humedad podría generar un ambiente seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 29 km/h desde el noreste en las horas centrales del día. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, se espera que la velocidad del viento disminuya hacia la tarde y la noche, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más cálidas al caer el sol.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Salvaterra de Miño pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también brindan una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea paseando por sus senderos o disfrutando de un picnic en uno de sus parques.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 21:42, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol en un cielo despejado. En resumen, el tiempo de hoy en Salvaterra de Miño es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, baja humedad y un cielo despejado que promete un día soleado y agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.