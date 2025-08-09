El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 36°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento de temperatura es característico de la época estival, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones para evitar golpes de calor.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo a medida que avanza el día, llegando a un 33% por la tarde. Esta reducción en la humedad puede hacer que el calor se sienta más intenso, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 28 km/h provenientes del noroeste. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas de la tarde, cuando las temperaturas son más elevadas. Sin embargo, es importante estar atentos a las rachas más fuertes que podrían presentarse en momentos puntuales.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de actividades recreativas o eventos al aire libre.

El orto se producirá a las 07:35 y el ocaso será a las 21:43, brindando un extenso periodo de luz solar que permitirá disfrutar de la belleza natural de Salceda de Caselas. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día en familia en los parques locales.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Se recomienda a todos los ciudadanos que aprovechen este día soleado y tomen las precauciones necesarias para mantenerse frescos y seguros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.