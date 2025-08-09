El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

Hoy, 9 de agosto de 2025, Ribadumia disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 34 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 34 grados. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas del día, pero rápidamente irán en aumento.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 55% por la noche. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más llevadero. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 6 y 35 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante del calor. Este viento también podría ser ideal para quienes disfrutan de actividades como el ciclismo o la navegación.

No se esperan precipitaciones en Ribadumia hoy, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá que los planes al aire libre se lleven a cabo sin contratiempos.

Con el orto a las 07:35 y el ocaso a las 21:45, los habitantes de Ribadumia podrán disfrutar de largas horas de luz solar. Es un día perfecto para paseos, picnics en el parque o simplemente para relajarse en el jardín. En resumen, el tiempo de hoy en Ribadumia será ideal para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento agradable que hará que el calor sea más soportable.

