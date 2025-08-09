El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 grados a las 02:00 y 03:00 horas, y llegando a un mínimo de 19 grados entre las 05:00 y 07:00 horas.

A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 12:00 horas. La tarde será especialmente cálida, con temperaturas que llegarán hasta los 36 grados entre las 15:00 y 17:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Redondela tomar precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se sitúa en un 69%, aumentando ligeramente hasta un 79% a las 05:00 horas. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 58% a las 10:00 horas y bajando aún más a un 41% a las 12:00 horas. Esta combinación de calor y humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h, predominando de dirección oeste. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h a las 14:00 horas. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. La salida del sol se producirá a las 07:35 horas y se pondrá a las 21:43 horas, brindando una larga jornada de luz natural para disfrutar de las actividades veraniegas.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy será ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.