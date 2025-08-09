El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 21 grados durante las primeras horas de la madrugada. A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso, alcanzando los 19 grados a las 05:00 y 06:00, antes de comenzar a ascender nuevamente. Para el mediodía, la temperatura alcanzará los 34 grados, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se sitúa en un 66%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 83% a las 06:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 64% a las 10:00 y bajando aún más a un 57% a las 11:00, lo que contribuirá a que la sensación de calor sea más llevadera.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. A las 14:00, se espera que el viento sople del suroeste, alcanzando velocidades de hasta 17 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de las vistas y actividades al aire libre.

Con el ocaso programado para las 21:44, la tarde se presentará como un momento ideal para paseos y actividades al aire libre, ya que las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la noche. En resumen, Pontevedra disfrutará de un día soleado y caluroso, perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades veraniegas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.