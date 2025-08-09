El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, se presenta en Pontecesures con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 34 grados a lo largo del día. En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 20 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados en las primeras horas. A medida que avance la jornada, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 32 grados en la tarde, y llegando a un máximo de 34 grados hacia las 17:00 horas. Este incremento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución de la humedad relativa, que se situará en torno al 40% por la tarde, lo que hará que el calor sea más llevadero.

El viento soplará del norte, con velocidades que variarán entre 7 y 14 km/h. Durante las horas más cálidas, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad, contribuyendo a una sensación térmica más fresca y agradable. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que puede proporcionar un alivio ante el calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre, ya sea para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

La salida del sol se producirá a las 07:34, y el ocaso será a las 21:45, lo que brinda una larga jornada de luz natural para disfrutar. Con estas condiciones, Pontecesures se presenta como un lugar ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.