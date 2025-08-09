El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 21 grados a las 03:00 y 20 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, se prevé un repunte en las temperaturas, alcanzando los 24 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 38 grados a las 16:00, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se mantendrá alta, alcanzando un 100% a las 08:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que la temperatura aumenta, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 66% a las 10:00 y bajando hasta un 45% a las 11:00.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada a lo largo del día. Durante la mañana, la velocidad del viento será de aproximadamente 1 a 4 km/h, aumentando a medida que avanza la tarde, alcanzando hasta 29 km/h a las 15:00. La dirección del viento variará, predominando del oeste y noroeste, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Ponteareas pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La puesta de sol está programada para las 21:43, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar.

En resumen, el tiempo en Ponteareas para hoy será cálido y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.