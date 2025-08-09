El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, se presenta en Ponte Caldelas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en la tarde. Este calor será más pronunciado entre las 14:00 y las 16:00 horas, por lo que se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% y descendiendo a un 38% en las horas más cálidas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las zonas más abiertas. Sin embargo, no se anticipan rachas fuertes que puedan causar molestias significativas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad que implique estar en contacto con la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a partir de las 21:43 horas. La noche se presentará tranquila y fresca, con temperaturas que rondarán los 20 grados, lo que hará que sea un momento perfecto para salir a dar un paseo o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Ponte Caldelas se perfila como uno de esos días ideales para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.