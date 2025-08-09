El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Poio se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un inicio de día luminoso y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 36°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo a un 37% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las altas temperaturas sean más llevaderas. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte con velocidades que variarán entre 8 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento del norte será constante y ayudará a mantener el ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

El amanecer se producirá a las 07:35 y el ocaso será a las 21:44, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para disfrutar del día. Con un cielo despejado y temperaturas cálidas, Poio se presenta como un destino perfecto para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre. Se aconseja a los residentes y visitantes que aprovechen este clima favorable, llevando consigo protección solar y ropa ligera para mantenerse cómodos durante todo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.