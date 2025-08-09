El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, con valores que oscilarán entre los 34 y 35 grados . Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, especialmente entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que la temperatura alcance su pico. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados, descendiendo ligeramente a 20 grados en las primeras horas, pero rápidamente recuperándose a medida que el sol se eleva en el horizonte.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo a un 31% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Pazos de Borbén que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave a moderada, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h, predominando del norte y noroeste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, la dirección del viento cambiará a lo largo del día, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy es ideal para disfrutar de un día soleado, con temperaturas cálidas y un cielo despejado. Se aconseja a todos que tomen precauciones ante el calor y aprovechen las condiciones favorables para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.