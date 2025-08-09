El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Oia se verá afectada por condiciones meteorológicas que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se presentará niebla y bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar las actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados en la madrugada, descendiendo ligeramente a 22 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, las temperaturas irán aumentando, alcanzando un máximo de 29 grados hacia la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un descenso en la humedad relativa, que comenzará en un 65% y podría bajar hasta un 39% en las horas más cálidas, lo que generará un ambiente más seco y cálido.

El viento soplará predominantemente del norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance velocidades de hasta 6 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, no se anticipan rachas fuertes que puedan causar molestias.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas en la playa, ya que el tiempo será mayormente favorable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia la medianoche. La niebla y la bruma podrían regresar, especialmente en las horas más oscuras, por lo que se recomienda precaución si se planea conducir.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre, aunque se debe tener en cuenta la posibilidad de niebla en las primeras horas y al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.