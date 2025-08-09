El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas condiciones de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar el tráfico. Se recomienda a los conductores que tomen precauciones adicionales durante este periodo.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla se disipe, dando paso a un día soleado y despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados y se mantendrán relativamente estables durante las primeras horas, descendiendo ligeramente a 20 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 31 grados en la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 67% y el 74%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 15 km/h en las horas centrales del día. Esto proporcionará un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas. Sin embargo, hacia la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de O Rosal podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La noche traerá consigo un descenso en las temperaturas, que se espera que caigan a alrededor de 25 grados hacia el final del día.

La puesta de sol está programada para las 21:43, lo que permitirá disfrutar de una larga tarde de verano. A medida que se acerque la noche, la niebla podría regresar, aunque en menor medida que en la mañana. En resumen, el día de hoy en O Rosal se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con condiciones mayormente despejadas y temperaturas agradables.

