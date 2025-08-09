El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, O Porriño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en torno a los 23 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a medida que avanza la madrugada.

A medida que el día progresa, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, donde se prevé que lleguen a los 35 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 34% y el 85%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, la brisa suave proveniente del noreste, con velocidades que alcanzarán hasta los 12 km/h, proporcionará un alivio agradable durante las horas más calurosas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de O Porriño podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La ausencia de lluvia también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y cálido, ideal para paseos, deportes y reuniones al aire libre.

Durante la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 07:00 horas del día siguiente. La brisa continuará siendo un factor agradable, con velocidades que se mantendrán en torno a los 4 a 8 km/h, lo que permitirá que la noche sea fresca y cómoda para descansar.

En resumen, O Porriño experimentará un día soleado y cálido, perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. Con cielos despejados y temperaturas agradables, será un día ideal para salir y aprovechar al máximo el verano. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.