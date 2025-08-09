El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Mos disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 34°C en las horas más cálidas de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente cálido, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo a un 37% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad aumentará nuevamente hacia la noche, alcanzando un 57% al final del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste con velocidades que variarán entre 1 y 11 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento suave y variable será un complemento agradable para las actividades al aire libre, aunque se recomienda tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por ráfagas más intensas.

No se anticipa precipitación en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes o simplemente pasear por los parques y espacios abiertos de Mos.

Con el orto solar a las 07:35 y el ocaso a las 21:43, los residentes tendrán muchas horas de luz para aprovechar. La combinación de un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento ligero promete un día agradable y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y reuniones familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.