El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Moraña, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 20 grados a las 02:00 y 03:00, y tocando un mínimo de 18 grados entre las 05:00 y las 07:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 17 grados a las 08:00 y subiendo rápidamente a 20 grados a las 09:00.

Durante la tarde, se anticipa un aumento significativo en la temperatura, que alcanzará su punto máximo de 34 grados a las 16:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 73% y el 90% en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a un 52% hacia el final de la jornada. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Moraña mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, alcanzando hasta 15 km/h. Esto proporcionará un alivio moderado ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el ocaso programado para las 21:44, la temperatura comenzará a descender nuevamente, ofreciendo un ambiente más fresco para la noche. En resumen, Moraña disfrutará de un día cálido y despejado, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.