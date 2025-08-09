El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 21 grados a las 04:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, la humedad se situará en un 69%, aumentando hasta un 78% en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 49% por la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta un poco más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. A partir de las 14:00 horas, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 30 km/h desde el suroeste, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Mondariz pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos por el campo, picnics o simplemente disfrutar de la belleza natural de la región.

El orto se producirá a las 07:35 horas y el ocaso a las 21:43 horas, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, Mondariz se prepara para un día soleado y caluroso, perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, con un tiempo que invita a salir y aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.