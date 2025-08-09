El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 32 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades en la playa o paseos por el entorno natural.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo a un 40% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un día más placentero. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos y visitantes que se mantengan hidratados y utilicen protección solar, especialmente durante las horas de mayor radiación.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 14 km/h, lo que podría ofrecer un ligero alivio ante el calor. Este viento suave será perfecto para quienes deseen disfrutar de actividades náuticas o simplemente relajarse en la costa.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre. Las condiciones climáticas son propicias para organizar eventos al aire libre, picnics o simplemente disfrutar de un día en familia.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia el anochecer. La puesta de sol se producirá a las 21:44, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. Con un cielo despejado, la vista del ocaso será espectacular, ideal para cerrar el día con una caminata por la costa o una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.