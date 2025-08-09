El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Meis, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 22 grados , y se espera que a lo largo de la mañana descienda ligeramente hasta alcanzar los 19 grados a las 07:00 horas. Sin embargo, a medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 21 grados a media mañana y llegando a un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde, alrededor de las 17:00 horas. Este incremento en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Meis tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% a las 00:00 horas y disminuyendo gradualmente a un 40% hacia la tarde. Esta disminución en la humedad, combinada con el aumento de la temperatura, generará un ambiente más seco y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 9 y 18 km/h durante la mañana, aumentando a 35 km/h en las horas de la tarde. Este viento fresco puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas más intensas en momentos puntuales.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido.

El orto se producirá a las 07:35 horas y el ocaso a las 21:44 horas, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Meis para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará más llevadero el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.