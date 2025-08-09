El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, en Meaño se espera un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 33 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 22 grados, descendiendo ligeramente a 21 grados durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento significativo, alcanzando los 30 grados a media tarde y llegando a un máximo de 33 grados en las horas pico, alrededor de las 17:00 horas. Este calor será más pronunciado en las áreas expuestas al sol, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones, como el uso de protector solar y ropa ligera.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 44% en las horas de mayor calor. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que es importante mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h. Este viento fresco puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas costeras y abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en la naturaleza o participar en eventos al aire libre.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será predominantemente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia, con amigos o simplemente para relajarse bajo el sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.