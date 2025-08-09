El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Marín se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 35 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 35 grados a las 17:00 horas. Este calor será ideal para actividades en la playa o paseos por el puerto, aunque se recomienda mantenerse hidratado y usar protector solar.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo a un 40% en las horas más cálidas. Esto significa que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h, predominando la dirección este. Este viento ligero será un alivio en las horas más calurosas, proporcionando un toque fresco que ayudará a mitigar la sensación térmica. A medida que avance la tarde, se espera que la brisa se intensifique ligeramente, alcanzando hasta 19 km/h hacia las 22:00 horas, lo que podría hacer que la velada sea más placentera para aquellos que decidan salir a cenar o pasear por el centro.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de eventos al aire libre, picnics en el parque o simplemente relajarse en la playa.

En resumen, Marín disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un cielo despejado. Es una oportunidad perfecta para aprovechar el verano y disfrutar de todo lo que la localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.