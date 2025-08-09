El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, A Illa de Arousa disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá a los isleños y visitantes aprovechar al máximo las actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta condición a lo largo de todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La temperatura comenzará en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual, alcanzando los 30 grados a las 16:00 horas, y descendiendo nuevamente hacia la tarde-noche, donde se prevé que la temperatura se sitúe en torno a los 26 grados a las 22:00 horas. Este rango de temperaturas es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa, deportes acuáticos o simplemente relajarse en un entorno natural.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% y disminuyendo a un 42% hacia la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor que se espera en las horas pico. La brisa marina, que soplará desde el noreste, será un alivio refrescante, con velocidades que oscilarán entre 7 y 19 km/h. Las rachas de viento más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría ser ideal para los amantes de los deportes de viento.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá las actividades turísticas y la exploración de los hermosos paisajes de la isla.

Con el orto a las 07:35 y el ocaso a las 21:45, los habitantes de A Illa de Arousa podrán disfrutar de largas horas de luz solar, perfectas para disfrutar de la belleza natural de la isla y sus alrededores. En resumen, un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en A Illa de Arousa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.