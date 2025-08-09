El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, A Guarda se verá afectada por condiciones meteorológicas caracterizadas por la presencia de niebla durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será densa, limitando la visibilidad y creando un ambiente fresco y húmedo. Este fenómeno se mantendrá constante a lo largo del día, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque la niebla persistirá en algunas áreas.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 27 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de los 20 grados, descendiendo a 19 grados en la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual, alcanzando los 27 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que rondarán entre el 39% y el 80% a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana presentarán una humedad del 65%, aumentando hasta un 80% en la tarde. Esta alta humedad, combinada con la niebla, generará un ambiente bastante pesado, lo que podría resultar incómodo para algunas personas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 6 km/h. Las ráfagas más intensas podrían alcanzar hasta 11 km/h en las horas de la tarde. Este viento suave no será suficiente para dispersar la niebla, pero sí aportará un ligero alivio a las temperaturas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que se pronostica un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que, a pesar de la niebla, no se esperan chubascos que puedan alterar las actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los conductores y peatones tomen precauciones debido a la visibilidad reducida.

El orto se producirá a las 07:37 y el ocaso a las 21:44, lo que proporcionará un día relativamente largo para disfrutar de las actividades diurnas, aunque con la advertencia de que la niebla podría persistir hasta el anochecer. En resumen, A Guarda experimentará un día fresco y húmedo, con niebla predominante y temperaturas agradables, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la naturaleza con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.