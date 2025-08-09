El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Gondomar disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad de manera constante. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 31 grados. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados, descendiendo ligeramente a 20 grados en las primeras horas de la tarde, antes de volver a subir.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 77% en la madrugada y disminuyendo a un 54% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que permitirá que el calor sea más llevadero, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 1 y 9 km/h. Predominará la dirección del viento del oeste, con ráfagas que alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, cuando se espera que el viento sople a 18 km/h. Esto proporcionará un alivio agradable en las horas más calurosas del día, haciendo que la experiencia al aire libre sea más placentera.

No se anticipan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Este clima ideal es perfecto para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los parques y espacios abiertos de Gondomar.

El orto se producirá a las 07:36 y el ocaso será a las 21:44, brindando un amplio margen de luz natural para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, hoy será un día espléndido en Gondomar, con un tiempo cálido y soleado, ideal para disfrutar de la belleza del entorno y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.